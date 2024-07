New York - An den US-Börsen hat sich am Mittwoch im frühen Handel nicht viel getan. Der technologielastige Nasdaq 100 markierte eine weitere Bestmarke knapp über 20.000 Punkten, der Aufschlag war zuletzt mit 0,1 Prozent auf 20.028 Punkte aber überschaubar. Der Leitindex Dow Jones Industrial trat mit 39.335 Zählern auf der Stelle. Der marktbreite S&P 500 lag ebenfalls mit 0,1 Prozent im Plus bei 5517 Zählern. Wegen des anstehenden Nationalfeiertags ...

