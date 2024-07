Tagesausblick für 04.07.: DAX - US-Daten stützen. Grenke überrascht.

Heute gaben die Bullen wieder den Ton an und schoben den DAX® in Richtung 18.400 Punkte. Die heute veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten deuten auf eine sichtliche Entspannung am Arbeitsmarkt hin. Prompt gab es Spekulationen, dass die Fed dadurch Spielraum für Zinssenkungen bekommen könnte. S&P 500® Index und Nasdaq-100® Index starteten freundlich und stützten damit den DAX®. Morgen sind die US-Märkte feiertagsbedingt geschlossen.

Die Anleiherenditen gaben heute mehrheitlich nach. Dabei war der Rückgang bei den US-Papieren deutlich größer als bei vergleichbaren europäischen Staatsanleihen. Angesichts des bevorstehenden zweiten Wahlgangs in Frankreich bleibt die Lage weiterhin angespannt. Von den Entwicklungen in den USA profitierten Gold und Silber. Die Notierungen der beiden Edelmetalle schraubten sich deutlich nach oben. Der Ölpreis hat die Aufwärtsbewegung erneut abgebrochen. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil sank unter 86 USD und damit zurück in den kurzfristigen Seitwärtstrend.

Unternehmen im Fokus

Nachdem Deutz gestern eine Kooperation mit der indischen Tafe Motors bekanntgab, kündigte der Motorenhersteller heute eine Kapitalerhöhung an. Die Aktie gab daraufhin deutlich nach. HelloFresh setzte den Erholungskurs fort und erreichte die Widerstandsmarke bei EUR 5,45. CureVac kündigte eine Umstrukturierung an. Zudem wandelten CureVac und GSK ihre bestehende Zusammenarbeit in eine Lizenzvereinbarung um. Die Aktie des Biotech-Konzerns verbesserte sich nur marginal. Nordex meldete neue Aufträge aus Frankreich und der Türkei und zog deutlich an. Die Deutsche Lufthansa kann bei der italienischen ITA einsteigen. Die EU-Behörde gab heute die Zustimmung. Die Aktie legte daraufhin deutlich zu und näherte sich der 6-Euromarke. Bankaktien wie Commerzbank und Deutsche Bank waren stark gefragt. Kommende Woche läuten US-Banken wie Citigroup die Berichtssaison ein. Grenke legte nach guten Zahlen zweistellig zu. ThyssenKrupp startete den nächsten Erholungsversuch. Anzeichen für eine nachhaltige Trendwende zeigen sich jedoch frühestens oberhalb von EUR 4,50.

Wichtige Termine:

Germany-Industrial Orders

Germany-PMI Construction

German finance ministry Economic Dialogue

Freddie Mac releases weekly report on U.S. mortgage rates

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 18.415/18.641/18.880 Punkte Unterstützungsmarken: 17.654/17.807/17.975/18.110 Punkte Der DAX® ist zurück im kurzfristigen Aufwärtstrendkanal. Die nächste Hürden findet der Leitindex bei 18.415 Punkten und im weiteren Verlauf bei 18.640 Punkten. Das Momentum ist aktuell jedoch schwach. Auf der Unterseite besteht weiterhin eine Unterstützungszone zwischen 17.975 und 18.110 Punkten. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 28.02.2024 - 03.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 04.07.2019 - 03.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 99,45* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 114,54** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 112,99*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.07.2024; 17.25 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 3,49* 16.200,00 18.800,00 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 4,56* 16.600,00 19.000,00 20.09.2024 DAX® HD3Y98 6,61* 13.600,00 19.200,00 20.09.2024 DAX® HD3YBG 7,54* 15.200,00 19.400,00 20.09.2024 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.07.2024; 17:25 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.