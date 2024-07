The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.07.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.07.2024



ISIN Name

US2473681037 DELTA APPAREL INC. DL-,01

CA7481301017 QUEBEC PEGMATITE HLD NEW

CA85236E1060 SRG MNG INC.

DE000A2G8332 NIIIO FIN.GRP AG NA O.N.

FI4000062781 CAVERION OYJ. O.N.

US16842Q1004 CHICKEN SOUP FTSE A