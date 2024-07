Bei den Eissalaten herrschten einheimische Offerten vor, niederländische folgten von der Menge her. Spanische Anlieferungen spielten insbesondere in Berlin eine gewichtige Rolle, hatten ansonsten nur ergänzenden Charakter. Die Geschäfte verliefen unisono in ruhigen Bahnen, sodass sich die Bewertungen nicht wesentlich veränderten. Bildquelle: Pixabay Die Notierungen...

