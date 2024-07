Die Botschaft von der notwendigen Preisanpassung bei Bioobst ist in der Branche angekommen. Jetzt sind die typischen Reaktionen innerhalb der Branche im Gange. Phase ist das Abblocken der Einkäufer, um keine höheren Einkaufspreise bezahlen zu müssen. Es ist dies auch ein erster Check in der Realität, ob es wirklich so ist, dass die Produktionskosten gestiegen sind....

