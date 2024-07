"Nehmt mit, was nicht niet- und nagelfest ist." Was in der bekannten Kindertrickserie "Wickie und die starken Männer" lustig klingt, ist für viele Landwirtinnen und Landwirte alles andere als ein Spaß, berichtet das Landvolk Niedersachsen Landesbauernverband e.V. Erdbeeren gelangen ähnlich häufig in die Hände von Langfingern wie...

Den vollständigen Artikel lesen ...