Unterföhring (ots) -Die Regeln für die 100 Kandidatinnen und Kandidaten sind ganz einfach: Sei niemals der oder die Letzte! Leichter gesagt als getan? Vielleicht! Ab Donnerstag, 15. August, 20:15 Uhr, kann sich das SAT.1 Publikum wieder selbst davon überzeugen. Die fünfte Staffel der erfolgreichen SAT.1-Gameshow "99 - Wer schlägt sie alle?" startet. Moderiert werden die sieben Folgen erstmals von Panagiota Petridou. Als Kommentator an ihrer Seite: Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld, der sich bei "99 - Wer schlägt sie alle?" ganz genau auskennt.Panagiota Petridou: "Es ist mir eine sehr große Ehre, diese wahnsinnig spannende, lustige und emotionale Sendung zu moderieren."In sieben Folgen treten 100 Kandidatinnen und Kandidaten in herausfordernden Spielen gegeneinander an. Gesucht: Das größte Allroundtalent. Wer schafft es, in 98 Spielrunden nicht ein einziges Mal der oder die Letzte zu sein? Und wer kann im finalen Duell, im 99. Spiel, 99.000 Euro gewinnen?"99 - Wer schlägt sie alle!" ab Donnerstag, 15. August 2024, immer 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.