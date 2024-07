4. Juli 2024 / IRW-Press / Omega Pacific Resources Inc. Ltd. (CSE:OMGA, FWB:QOF, OTCQB:OMGPF) ("Omega" oder das "Unternehmen") freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 20. Juni 2024 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erste Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung von Flow-Through-Stammaktien (jeweils eine "FT-Aktie") mit einem Bruttoerlös von 1.084.740 C$ (das "Emissionsangebot") abgeschlossen hat. Das Emissionsangebot umfasste die Ausgabe von insgesamt 1.485.945 FT-Aktien zu einem Ausgabepreis von 0,73 C$ pro FT-Aktie.

"Wir freuen uns über das Interesse und die Unterstützung von strategischen Anlegern aus der auf den Bergbau fokussierten Investmentgemeinschaft. Nachdem die erste Tranche unserer Flow-Through-Finanzierung nun abgeschlossen ist, wird Omega Pacific nun damit beginnen, auf das Erreichen seiner Explorationsziele und Meilensteine hinzuarbeiten", so CEO Jason Leikam. "Wir zielen derzeit mit einem Bohrgerät auf die Erweiterung und den Ausbau der Zone GIC Prospect auf dem Konzessionsgebiet Williams ab und hoffen, im Juli die vorläufigen Ergebnisse unseres ersten Bohrlochs vorlegen zu können. Es ist eine sehr aufregende Zeit für die Aktionäre und Stakeholder von Omega Pacific."

Die FT-Aktien werden als "Flow-Through-Aktien" im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Canada) (das "Steuergesetz") gelten. Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der FT-Aktien wird für die Tätigung "kanadischer Explorationsaufwendungen" auf dem Konzessionsgebiet Williams im Norden der kanadischen Provinz British Columbia verwendet und als "Flow-Through-Bergbauaufwendungen" im Sinne von Unterabschnitt 127(9) des Steuergesetzes sowie als "BC-Flow-Through-Bergbauaufwendungen" im Sinne von Unterabschnitt 4.721(1) des Income Tax Act (British Columbia) gelten (zusammen die "zulässigen Aufwendungen"). Die zulässigen Aufwendungen werden bis spätestens 31. Dezember 2025 getätigt und mit Wirkung spätestens zum 31. Dezember 2024 und wie im Steuergesetz vorgeschrieben zugunsten der Zeichner geltend gemacht.

Im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot zahlt das Unternehmen an bezugsberechtigte Personen Vermittlungsprovisionen in Form von Barmitteln in Höhe von 75.932 $ und von 103.281 nicht übertragbaren Vermittler-Warrants (der "Vermittler-Warrant"). 95.616 der Vermittler-Warrants können innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten zu 0,73 $ pro Aktie und 7.665 zu 0,80 $ pro Aktie ausgeübt werden.

Alle im Rahmen des Emissionsangebots begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den Richtlinien und Statuten der Canadian Securities Exchange ("CSE") und den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum des Emissionsangebots gebunden. Das Angebot steht noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die CSE.

Diese Pressemeldung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer Rechtsprechung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Qualifizierung oder Registrierung gemäß den Wertpapiergesetzen der betreffenden Rechtsprechung ungesetzlich wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten bzw. an, auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den US-Registrierungsvorschriften und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten ausgenommen.

Über Omega Pacific

Omega Pacific ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Augenmerk auf die Erschließung von Mineralprojekten mit Basis- und Edelmetallvorkommen gerichtet ist.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Omega Pacific Resources Inc.

Jason Leikam, Chief Executive Officer & Direktor

Tel: +1 (778) 650 4255

E-Mail: jason@omegapacific.ca

Vorsorglicher Hinweis

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß den Bestimmungen der kanadischen Wertpapiergesetze zukunftsgerichtete Informationen dar, einschließlich Aussagen über die Pläne des Unternehmens. Solche Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Überzeugungen, Annahmen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden, und unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den erwarteten oder prognostizierten abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die CSE und ihre Regulierungsorgane übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

