Der Kursverlauf der Zalando-Aktie gleicht in diesem Jahr einer Berg- und Talfahrt. Im Januar markierte das Papier ein Allzeittief, worauf eine starke Rally folgte. Diese endete jedoch beim Jahreshoch im April, seitdem hängt die Aktie in einem erneuten Abwärtstrend fest. Dieser könnte jedoch bald Geschichte sein.Infolge positiver Analystenkommentare erholte sich das Papier des Online-Modehändlers seit Freitag letzter Woche merklich. In ihren Studien gingen die Experten vor allem auf die am 6. August ...

Den vollständigen Artikel lesen ...