Das französische Unternehmen Feedgy, das sich auf das Repowering von in Betrieb befindlichen Photovoltaik-Anlagen spezialisiert hat, expandiert nach Spanien, einem Markt, der auf 13 Milliarden Euro geschätzt wird und Frankreich einen Schritt voraus ist. Anschließend will das Unternehmen, während es in Frankreich sein Geschäft weiter ausbaut, sein Modell in Deutschland und Italien, zwei Ländern mit ebenfalls großem Potenzial, nutzen. von pv magazine Frankreich Nach zehn Jahren der Entwicklung in Frankreich macht Feedgy einen weiteren Wachstumsschritt und plant die Internationalisierung. Der Spezialist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...