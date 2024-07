Die Eren-Gruppe aus Luxemburg will sich am neuen Solid-Mehrheitseigner Tigi beteiligen. Das bringt einen kräftigen finanziellen Anschub für das neue Energy-as-a-Service-Modell. Konkret will sich Eren an einer Kapitalbeschaffungsrunde beteiligen, um Minderheitsaktionär bei Tigi zu werden - und damit indirekt auch beim Solarthermie-Spezialisten Solid. In Bezug auf die Solarthermie will Solid mit den neuen Partnern ein Heat-as-a-Service-Modell ausbauen, auch bekannt als Wärme-Contracting. Damit soll ...

