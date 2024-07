Die REDCARE PHARMACY-Aktie steigt zweistellig, da das Unternehmen im zweiten Quartal deutlich mehr Umsatz verzeichnete. Die Online-Apotheke (ehemals Shop Apotheke) profitierte von der Einführung einer zusätzlichen Einlösemöglichkeit für E-Rezepte und konnte ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Drittel steigern. Basierend auf vorläufigen Zahlen legte der Konzernumsatz um 33 % auf 560 Mio. Euro zu. Der Umsatz mit nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln stieg um 20,7 % auf 390 Mio. Euro, während der Umsatz mit verschreibungspflichtigen Arzneien 170 Mio. Euro erreichte.



Nach der Einführung der vollständig digitalen Einlösemöglichkeit für Rezepte namens eHealth-Cardlink verzeichnete REDCARE ein dynamisches Umsatzwachstum bei verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland. Dieses Wachstum beschleunigte sich von 6,8 % im ersten Quartal auf durchschnittlich 36,6 % im zweiten Quartal. Zudem stieg die Zahl der aktiven Kunden innerhalb eines Jahres um 1,4 Mio. auf 11,6 Mio. Wer es genauer wissen will: Der vollständige Zwischenbericht für das erste Halbjahr wird von REDCARE am 30. Juli veröffentlicht.



