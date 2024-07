BMW testet den Einsatz humanoider Roboter in einer Fabrik in den USA. Das Video von Figure AI demonstriert damit den Stand der Technik für aktuelle Robotik. Das RobotikÂunternehmen Figure AI, das mit OpenAI und Microsoft zusammenarbeitet, entwickelt humanoide Roboter, die menschliche Arbeitskräfte ersetzen sollen. Ende Januar gab das Unternehmen bekannt, dass BMW einige Roboter in einem Werk in den USA testen will. Bisher gab es nur wenige technische ...

