Die Aktie von Tesla erlebte seit der Veröffentlichung der starken Auslieferungszahlen am Dienstag einen bemerkenswerten Anstieg. Laut Quellen aus der Finanzwelt übertraf Tesla die Erwartungen bei den Auslieferungen und setzte seinen positiven Trend auch am Mittwoch fort, trotz einer zurückhaltenden Studie eines bekannten Finanzanalysten. Der Analyst stufte die Aktie auf "Underweight" mit einem Kursziel von 115 Dollar ein, was die Aktienentwicklung jedoch nicht bremsen konnte. Drei Hauptgründe werden für den deutlichen Kursanstieg genannt, die zu einer verstärkten Zuversicht der Investoren führten.

Neue Modelle und zukünftige Projekte

Tesla gab zudem bekannt, dass CEO Elon Musk eine Warnung an Personen, die gegen das Unternehmen wetten, ausgesprochen hat. Er betonte, dass bei erfolgreicher Lösung der autonomen Fahrtechnologie und der Massenproduktion des Optimus-Roboters, Short-Positionen massiv betroffen sein würden. Darüber hinaus plant Tesla die Einführung eines neuen 'CyberCab'-Robo-Taxi-Modells am 8. August. Diese Projekte, insbesondere der Optimus-Roboter, könnten dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von bis zu 25 Billionen Dollar sichern, was die zukünftigen Aussichten und das Vertrauen in die Tesla-Aktie weiter stärkt.

