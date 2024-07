FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.07.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2600 (2700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1660 (1685) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 510 (515) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ENDEAVOUR MINING TARGET TO 3400 (3200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 685 (615) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HOCHSCHILD MINING TARGET TO 205 (170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 45 (42) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6150 (6000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 495 (430) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 220 (215) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 282 (350) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS CARD FACTORY WITH 'BUY' - PRICE TARGET 154 PENCE - CITIGROUP RAISES RELX PRICE TARGET TO 3525 (3300) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS GREAT PORTLAND TARGET TO 440 (500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1340 (1380) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2226 (2230) PENCE - 'SELL' - HSBC RAISES BUNZL TO 'BUY' - PRICE TARGET 3460 PENCE - JPMORGAN CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 313 (314) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 760 (710) PENCE - 'NEUTRAL' - ODDO BHF STARTS LONDON STOCK EXCHANGE WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 10500 PENCE - RBC STARTS FORTERRA PLC WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 210 PENCE - RBC STARTS IBSTOCK WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 200 PENCE - UBS CUTS SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 9300 (11500) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob