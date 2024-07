© Foto: Mary Altaffer/AP/dpa



Auch wenn die US-Börsen am Donnerstag pausieren. Trotzdem könnte es heute spannend werden. Unser Marktexperte Markus Weingran liefert die wichtigsten Stories des Tages im Überblick.Nach den deutlichen Gewinnen des Vortags hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag seine Aufwärtsbewegung verlangsamt fortgesetzt. Der DAX steigt gut eine Stunde nach Handelsstart um 0,31 Prozent auf 18.442 Punkte, nachdem er tags zuvor um rund 1,2 Prozent zugelegt hatte. Der MDAX verzeichnete am Donnerstag einen Anstieg von 0,68 Prozent auf 25.567 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx legte um etwa 0,3 Prozent zu. Erneut kamen positive Impulse von der US-Technologiebörse Nasdaq, wo die Leitindizes Nasdaq …