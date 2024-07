Das Delisting der Aktien der Bavaria Industries Group am Frankfurter Aktienmarkt im Freiverkehr (Basic Board) naht. Die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft habe man gekündigt, meldet das Unternehmen aus München am Donnerstag. "Am 22.07.2024 wird der Handel von Aktien der Gesellschaft im Freiverkehr eingestellt", so Bavaria Industries.

