Hamburg (pta/04.07.2024/13:02) - Hamburg, den 04. Juli 2024. Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets) hat ihren Konzernabschluss nach IFRS für das Geschäftsjahr 2023 aufgestellt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, beträgt 14,9 Mio. Euro, nach 13,3 Mio. Euro (angepasst) im Jahr 2022. Auf vorläufiger Basis war für 2023 ein EBITDA von 16,2 Mio. Euro vermeldet worden. Der Grund für die Abweichung ist, dass im Rahmen einer Kaufpreisallokation die Neubewertung der im Juli 2023 erworbenen Beteiligung erst später finalisiert und damit der Bargain Purchase betragsmäßig nach unten korrigiert wurde. Die Eigenkapitalquote liegt damit zum 31. Dezember 2023 bei 25 %. Auf Basis der vorläufigen Zahlen war eine Eigenkapitalquote von 26 % für das Jahr 2023 vermeldet worden.

Der Umsatz belief sich 2023 wie vorläufig vermeldet auf 162 Mio. Euro, nach 116 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Dies entspricht einem Anstieg um 40 %. Das Portfolio bestand Ende 2023 aus 9 Unternehmensbeteiligungen.

Die Private Assets hat 2023 die bestehenden Beteiligungen erfolgreich weiterentwickelt und zudem das Portfolio erfolgreich ausgebaut. Zudem hat sich die Private Assets auch strukturell deutlich breiter aufgestellt und so die Basis für das geplante weitere Wachstum erweitert. Im Zuge der Wachstumsstrategie wurde auch die Internationalisierung forciert. In Spanien wurde durch die Beteiligung Procast Holding ein Produktionsstandort erworben. In Paris konnte das erste Auslandsbüro eröffnet werden. Dieses soll das internationale Wachstum, nicht nur in Frankreich, unterstützen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 geht die Private Assets von einer Fortsetzung der erfolgreichen und profitablen Geschäftsentwicklung aus. Insgesamt sind 4 bis 6 neue Beteiligungen geplant, wobei 3 Zukäufe 2024 bereits abgeschlossen werden konnten.

Sven Dübbers, CEO der Private Assets SE & Co. KGaA, erläutert: "Wir sind mit der Geschäftsentwicklung 2023 sehr zufrieden. Die Zahlen bieten eine hervorragende Basis für das geplante weitere Wachstum. Auch nach den bereits getätigten Zukäufen 2024 ist unsere Akquisitionspipeline weiter gut gefüllt."

Der Geschäftsbericht 2023 kann auf der Homepage von Private Assets, unter http://www.private-assets.de/ investor-relation/geschaftsberichte-jahresabschlusse, heruntergeladen werden.

Über die Private Assets SE & Co. KGaA

Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets) ist eine in Hamburg ansässige Beteiligungsgesellschaft, die auf die mehrheitliche Übernahme von Unternehmen in Sondersituationen spezialisiert ist. Private Assets beteiligt sich bevorzugt an Konzernabspaltungen und mittelständischen Unternehmen mit heute unterdurchschnittlicher Performance sowie Gesellschaften mit offenen Nachfolgefragen. Durch die langjährige Erfahrung des Managements und einen nachweisbaren Track Record bei der Entwicklung von Unternehmen in Sondersituationen werden die Beteiligungen effizient und nachhaltig profitabel ausgerichtet. Zur notwendigen schnellen Umsetzung verfügt die Gesellschaft über eine eigene Task-Force, die als Inhouse-Consulting in Bereichen wie Product Supply, Project Management, Sales & Marketing, Recht und Finanzen operativen Support leistet und mit der Digital Group explizit Digitalisierungsthemen vorantreibt. Durch die enge operative Begleitung und aktives Management seitens der Gesellschafter erzielt die Private Assets SE & Co. KGaA in ihren Beteiligungen schnelle, effiziente und nachhaltige Veränderungen.

Die Aktien der Private Assets SE & Co. KGaA werden im Freiverkehr der Börse Berlin unter der Wertpapierkennnummer A3H223 gehandelt. Weitere Informationen finden sich unter http://www.private-assets.de.

