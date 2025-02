DJ PTA-News: Private Assets SE & Co. KGaA: Die Beteiligung Procast Handform wird mittels Eigenverwaltungsverfahren zukunftsfähig ausgerichtet

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Hamburg (pta/27.02.2025/09:45) - Hamburg, den 27. Februar 2025: Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets, WKN A3H223) wird die Procast Handform GmbH neu ausrichten und zukunftsfähig aufstellen. Zu diesem Zweck wurde beim zuständigen Amtsgericht in Kiel ein entsprechender Antrag auf Einleitung eines Eigenverwaltungsverfahrens für das Gießereiunternehmen gestellt. Ziel ist es, den Standort möglichst schnell wieder profitabel zu machen. Der laufende Betrieb ist durch das eingeleitete Verfahren nicht betroffen. Die Fertigung und Auslieferung von Gusssteilen laufen in gewohnter Weise weiter, und Kundenaufträge werden vollumfänglich ausgeführt.

Dieses nun eingeleitete Eigenverwaltungsverfahren bietet dem Unternehmen einen rechtlichen Rahmen, um notwendige Restrukturierungsmaßnahmen bei laufendem Geschäftsbetrieb schnell und wirksam umzusetzen. Die Geschäftsführung der Procast Handform bleibt dabei im Amt und steuert die Restrukturierung selbst. Sie kann dabei auf eine Reihe von Instrumenten zurückgreifen, die außerhalb eines solchen Verfahrens nicht zur Verfügung stehen. Eine derartige Neuaufstellung hat Private Assets bereits mit der Procast Guss GmbH, an einem Standort erfolgreich durchlaufen (vgl. hierzu Meldung vom 26.11.2024).

Sven Dübbers, CEO der Private Assets: "Die Procast Handform verfügt über einen attraktiven Standort in Kiel mit einer hoch qualifizierten Belegschaft und gleichzeitig über eine solide Pipeline an Neukunden aus dem Maschinen- und Kraftwerksbau, die die Wertarbeit der Gesellschaft schätzt. Nachdem es uns sehr zügig gelungen ist, die Procast Guss unter ähnlichen Rahmenbedingungen ebenfalls in einem Eigenverwaltungsverfahren erfolgreich neu aufzustellen, sind wir sehr zuversichtlich, dies in den nächsten Monaten ebenfalls für die Handform zu bewerkstelligen. So stellen wir gemeinsam mit den Partnern vor Ort den gesamten Gießereibereich der Private Assets in Deutschland wettbewerbs- und zukunftsfähig auf."

Über die Private Assets SE & Co. KGaA

Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets) ist eine in Hamburg ansässige Beteiligungsgesellschaft, die auf die mehrheitliche Übernahme von Unternehmen in Sondersituationen spezialisiert ist. Private Assets beteiligt sich bevorzugt an Konzernabspaltungen und mittelständischen Unternehmen mit heute unterdurchschnittlicher Performance sowie Gesellschaften mit offenen Nachfolgefragen. Durch die langjährige Erfahrung des Managements und einen nachweisbaren Track Record bei der Entwicklung von Unternehmen in Sondersituationen werden die Beteiligungen effizient und nachhaltig profitabel ausgerichtet. Zur notwendigen schnellen Umsetzung verfügt die Gesellschaft über eine eigene Task-Force, die als Inhouse-Consulting in Bereichen wie Product Supply, Project Management, Sales & Marketing, Recht und Finanzen operativen Support leistet und mit der Digital Group explizit Digitalisierungsthemen vorantreibt. Durch die enge operative Begleitung und aktives Management seitens der Gesellschafter erzielt die Private Assets SE & Co. KGaA in ihren Beteiligungen schnelle, effiziente und nachhaltige Veränderungen.

Die Aktien der Private Assets SE & Co. KGaA werden im Freiverkehr der Börse Berlin unter der Wertpapierkennnummer A3H223 gehandelt. Weitere Informationen finden sich unter www.private-assets.de.

Ansprechpartner Investor Relations

edicto GmbH Ralf Droz / Jessica Pommer Tel.: +49(0)69/90550550 E-Mail: PrivateAssets@edicto.de

(Ende)

Aussender: Private Assets SE & Co. KGaA Adresse: Brook 1, 20457 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Sven Dübbers Tel.: +49 40 37411022 E-Mail: info@private-assets.de Website: www.private-assets.de

ISIN(s): DE000A3H2234 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2025 03:45 ET (08:45 GMT)