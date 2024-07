DJ PTA-News: Beta Systems Software AG: Akquisition der EMA European Mainframe Academy GmbH

Berlin, 4. Juli 2024 - Die Beta Systems Software AG (BSS, ISIN DE000A2BPP88) hat heute über ihre Tochtergesellschaft Beta Systems DCI Software AG 100% der Anteile an der EMA European Mainframe Academy GmbH (EMA) erworben.

Die EMA ist im deutschsprachigen Raum ein führender Anbieter im Bereich der Wissensvermittlung zur Anwendung modernster Technologien im Bereich Großrechner (Mainframe) sowie angrenzender Technologien wie hybrider Cloud-Umgebungen; dies umfasst auch die Nutzung moderner Programmiersprachen und den Einsatz von KI-Algorithmen auf dem Großrechner. Das Angebot qualitativ hochwertiger Aus- und Weiterbildungsprogramme erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Industrie und Universitäten.

Der initiale Kaufpreis beläuft sich auf 350.000 Euro, zusätzlich wurden mögliche nachträgliche Kaufpreiszahlungen vereinbart, die im Wesentlichen von der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft abhängen.

Die EMA erzielte im Kalenderjahr 2023 Umsatzerlöse in Höhe von rund 860.000 Euro und ein EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) in Höhe von rund 365.000 Euro. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) lag bei rund 335.000 Euro. Infolge der Akquisition wird die EMA für das vierte Geschäftsquartal (Juli bis September 2024) des laufenden Geschäftsjahres 2023/24 in den Beta Systems Konzern einbezogen werden. Dies wird voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Umsatzerlöse und operativen Ergebnisgrößen im Konzern haben. Der Vorstand hält daher an seiner bisherigen Prognose für den Beta Systems Konzern fest. Demnach werden die Umsatzerlöse voraussichtlich zwischen 74 Mio. Euro und 78 Mio. Euro (2022/23: 76,3 Mio. Euro) liegen. Für das EBITDA wird ein Wert zwischen 8,5 Mio. Euro und 11,5 Mio. Euro (2022/23: 11,6 Mio. Euro) und für das EBIT ein Wert zwischen 3 Mio. Euro und 6 Mio. Euro (2022/ 23: 7,4 Mio. Euro) erwartet.

Der Vorstand der Beta Systems verfolgt mit der Akquisition der EMA das Ziel, das bestehende Angebot im Geschäftsbereich DCI zu erweitern und damit die Rolle als strategischer Partner für den sicheren und effizienten Betrieb von Rechenzentren zu stärken. Besondere Bedeutung kommt hierbei der Optimierung und personellen Absicherung des Mainframe Einsatzes zu, ebenso der Realisierung von hybriden Cloud Lösungen.

Aussender: Beta Systems Software AG Adresse: Alt-Moabit 90d, 10559 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 30 726 118 0 E-Mail: ir@betasystems.com Website: www.betasystems.com

ISIN(s): DE000A2BPP88 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

