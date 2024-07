Die Bundesregierung hat den "Masterplan Ladeinfrastruktur II" beschlossen. Auch für Lkw soll es demnach eine umfassende Ladeinfrastruktur geben. Zu dieser Ladeinfrastruktur soll auch ein Schnellladenetz für E-Lkw entlang der Bundesautobahnen in Deutschland gehören. Dieses soll an rund 350 ausgewählten bewirtschafteten und unbewirtschafteten Standorten entlang der Autobahn entstehen. Das berichten die Ministerien für Wirtschaft und Klimaschutz sowie für Verkehr und Digitales in einer gemeinsamen ...

