FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Givaudan mit "Halten" und einem fairen Wert von 4135 Franken in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers werde wegen des robusten Geschäftsmodells sowie der starken Marktposition seit vielen Jahren mit einem Aufschlag zur Branche gehandelt, der zuletzt noch weiter gestiegen sei, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die guten Perspektiven seien damit schon eingepreist./gl/tih



