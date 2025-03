Die Givaudan-Aktie setzt ihren Abwärtstrend fort und notierte am 29. März 2025 bei 4.021,50 Euro, was einen leichten Rückgang von 0,05% zum Vortag bedeutet. Besonders bemerkenswert ist der monatliche Verlust von 7,04%, der auf eine anhaltende Schwächephase des Schweizer Duftstoff- und Aromenherstellers hindeutet. Wie aus aktuellen Börsenberichten hervorgeht, gab die Aktie am 30. März im SIX SX-Handel um weitere 0,4 Prozent auf 3.786,00 CHF nach, was die angespannte Marktsituation zusätzlich unterstreicht. Besonders hervorzuheben ist auch, dass der Titel derzeit fast 24% unter seinem 52-Wochen-Hoch verharrt.

Hochstufung und kommende Investorenkonferenz im Blick

Eine positive Entwicklung könnte sich durch die jüngste BOTSI-Advisor Hochstufung ergeben, bei der Givaudan am 28. März 2025 im Ranking verbessert wurde. Der Aromenhersteller ist Teil des 250 Titel umfassenden Anlageuniversums des boerse.de-Aktienbrief Plus. Investoren richten ihren Blick nun auf den 10. April 2025, an dem sowohl die Spring Investor Conference als auch die Veröffentlichung der Geschäftsaktivitäten für das erste Quartal 2025 anstehen. Mit einem aktuellen KGV von 34,07 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 22,85 wird die Aktie des Unternehmens mit Marktkapitalisierung von 37,1 Milliarden Euro von Marktbeobachtern als relativ hochbewertet eingeschätzt, was den Kursdruck erklären könnte.

