Tesla: Vom Shooting Star zum Underperformer, was nun? | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 04.07.2024

Fundamentaldaten:

aktueller Preis: 225,30 EUR

Marktkapitalisierung: 669,28 Mrd. US-Dollar

Umsatz 2023: 96,77 Mrd. US-Dollar

Eigenkapitalquote: 60,58 %

KGV 2024*: 79,71 %

4 Wochen Performance: - 26,91 %

Bewertung: Leicht überbewertet

Div. Rendite 2024*: 0,00 %

Branche: Automobilindustrie

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern hat am Dienstag die Auslieferungszahlen für das 1. Quartal gemeldet. Es wurden rund 443.956 Fahrzeuge ausgeliefert. Das sind zwar 4,7 Prozent weniger als im Vorjahresquartal, aber etwas mehr als erwartet wurden. Die Erwartungen lagen bei 439.302 Fahrzeuge.

Dennoch befindet sich der Konzern in einem zunehmend schwierigen Marktumfeld. Zum einen erweitert sich das Wettbewerbsumfeld, da traditionelle Automarken das Geschäft mit E-Fahrzeugen ausbauen wollen oder bereits haben, zum anderen lässt das Kaufinteresse nach. Lange Ladezeiten, fehlende Infrastruktur, wegfallende Förderungen oder auch schlechte Wiederverkaufspreise haben die Euphorie für Elektrofahrzeuge in den letzten Monaten deutlich sinken lassen.

Tesla produziert in Grünheide die Fahrzeuge für Europa. Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass der Absatz schleppend ist, die Lagerbestände zunehmen. Der Konzern hat darauf immer wieder mit Rabattaktionen reagiert. Kritisiert wird von Analysten auch, dass Tesla zu wenige neue Modelle im Angebot hat. Der Fokus von Tesla lag in den vergangenen Jahren auf dem autonomen Fahren. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Nachrichten über Probleme, die das autonome Fahren den Tesla Fahrern bereitet hat. Die neuste Version der Autopilot-Version, die in China eingeführt wird, soll unter anderem Ampelsignale und Vorfahrtsregeln erkennen. Das Unternehmen hat aber betont, dass die Software trotz des Namens, das Auto nicht autonom macht, sondern der Fahrer jederzeit bereits sein muss einzugreifen. Es ist allerdings zu konstatieren, dass Wettbewerber wie beispielsweise BYD technologisch in vielen Bereich gleichgezogen ist und Tesla auch bei den weltweiten Auslieferungen im letzten Quartal 2023 überholt hat.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie notierte vor gut 12 Monaten noch bei 267 EUR. Von hier aus ging es zunächst unter die 200 EUR Marke. Nach einer kleinen Erholungsbewegung ging es übergeordnet bis April sukzessive abwärts. Das Papier formatierte im April das Jahrestief bei 130,58 EUR. Zwar konnte sich der Anteilsschein bereits im Mai wieder zurück in den Bereich der 155/165 EUR schieben, das Wertpapier kam in den folgenden Handelswochen aber nicht wesentlich weiter. Erst Ende der letzten Handelswoche nahm der Kaufdruck wieder zu. In dieser Woche ging es dann dynamisch aufwärts, an und über die 200 EUR Marke.

Im Tageschart ist erkennbar, das die Aktie im Dezember unter alle drei Durchschnittslinien gefallen ist. Das Papier konnte sich zwar im Februar noch einmal über die 20-Tage-Linie (aktuell bei 180,23 EUR) schieben, dort aber nicht festsetzen. Die Bewegung über die 20-Tage-Linie als auch über die 50-Tage-Linie (aktuell bei 170,24 EUR) konnte im Mai abgebildet werden. Das Papier konnte sich im weiteren Handelsverlauf immer wieder an diesen beiden Durchschnittslinien stabilisieren und erholen. Im Zuge der Aufwärtsbewegung wurde die 200-Tage-Linie (aktuell bei 198,99 EUR) in dieser Handelswoche dann auch dynamisch überschritten...

Vollständigen Artikel weiterlesen

