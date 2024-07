Die Übernahme von Keywords Studios plc durch Bidco, einer Tochtergesellschaft von EQT's BPEA Fund VIII, wurde bestätigt. Die Aktionäre von Keywords Studios erhalten für jede Aktie 2.450 Pence in bar, was einer Gesamtbewertung des Unternehmens von rund 2,1 Milliarden Pfund entspricht. Durch diese Transaktion, die einen Unternehmenswert von etwa 2,2 Milliarden Pfund impliziert, soll die gesamte ausgegebene und auszugebende Stammaktienkapital von Keywords Studios erworben werden. Die Übernahmevereinbarung wird voraussichtlich signifikante Auswirkungen auf den Marktwert und die Aktienperformance des Unternehmens haben.

Offene Positionen und Geschäfte

In einer Offenlegung gemäß Regel 8.3 des Übernahmerechts zeigen sowohl Global Alpha Capital Management Ltd. als auch Pentwater Capital Management LP signifikante Beteiligungen an Keywords Studios. Global Alpha Capital Management hält [...]

