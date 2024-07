DJ BMW will mit sicherer Hand durch Elektroauto-Unsicherheit steuern

Von David Sachs

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Premium-Automobilhersteller BMW hält an den geplanten Investitionen für seine batteriebetriebene Zukunft fest, während er seine konventionellen benzinbetriebenen Wurzeln ebenfalls pflegt, so sein Technologiechef. Während die Verkäufe von Elektrofahrzeugen zurückgehen und die Autohersteller ihre Investitionen und Strategien für den Übergang neu bewerten, sei BMW zuversichtlich, in diesem Bereich stark zu investieren, während es sich weiterhin für konventionelle Benzinfahrzeuge einsetzt.

"Das Positive daran ist, dass wir unsere Strategie nicht anpassen müssen, denn wir waren uns immer bewusst, wie wichtig es ist, alle Antriebstechnologien weiter zu nutzen", sagte BMW-Technikvorstand Frank Weber in einem Interview. "Und was jetzt passiert, ist für uns überhaupt keine Überraschung." Was derzeit passiert, ist eine Verlangsamung der Verkäufe von vollelektrischen Fahrzeugen in Schlüsselmärkten. Inflationsgeplagte Verbraucher entscheiden sich für billigere Benzin- und Hybridmodelle, da die staatlichen Subventionen auslaufen und die Autohersteller versuchen, erschwingliche Elektroautos zu bauen und gleichzeitig ihre Gewinnspannen zu schützen, und das alles inmitten grundlegender Veränderungen in der Technologie und den Lieferketten.

BMW hat kürzlich einen 2 Milliarden Euro schweren Batterievertrag mit dem schwedischen Zulieferer Northvolt gekündigt, der die Zellen in diesem Jahr produzieren sollte. Northvolt überdenkt nun seine Wachstumsstrategie, um sicherzustellen, dass es die Bedürfnisse der Kunden erfüllen kann, so das Unternehmen.

In der Zwischenzeit sind die Ladenetze lückenhaft, was sich laut Weber ändern muss, damit sich Elektrofahrzeuge in großem Umfang durchsetzen können. Er fügte seiner Wunschliste hinzu: Lieferanten mit ökologisch und finanziell nachhaltigen Prozessen - insbesondere Batteriehersteller, die erschwinglichen, erneuerbaren Strom benötigen, um Batteriezellen zu produzieren und die Kosten niedrig zu halten. "Bei diesem größeren Systemwechsel war immer klar, dass die Erwartungen zu schnell steigen", sagte Weber.

Dennoch sieht BMW Elektroautos als seinen wichtigsten Wachstumsmotor an. Im ersten Quartal dieses Jahres stieg der Absatz von batteriebetriebenen Autos gegen den Trend um 28 Prozent auf 82.700 Fahrzeuge, während der deutsche Rivale Mercedes-Benz einen Rückgang von 9 Prozent verzeichnete. Dennoch war das Unternehmen weniger eifrig als seine Konkurrenten, wenn es darum ging, Termine für die Abschaffung von Verbrennungsmotoren festzulegen - ein Ansatz, der von einigen als Brüskierung einer emissionsfreien Zukunft angesehen wird.

"Ich würde das als Fehlinterpretation bezeichnen, denn die Leute dachten, wenn wir nicht erwähnen, dass wir die Verbrennungsmotoren bis zu einem bestimmten Jahr abschaffen, würden wir uns nicht für batteriebetriebene Elektrofahrzeuge engagieren - dass das wie ein Umweg wäre", sagte Weber.

Webers Beweis dafür, dass BMW auf der Überholspur für Elektrofahrzeuge ist, kommt in Form der Neuen Klasse - einer anpassungsfähigen, physischen und digitalen Produktionsplattform, auf die BMW setzt, um seine nächste Generation von Software-first-Fahrzeugen auf den Markt zu bringen. Das erste Elektromodell, ein Crossover-SUV aus dem X3-Segment, wird nächstes Jahr in Ungarn vom Band laufen. Danach wird jedes neu auf den Markt kommende Modell mit der Neuen Klasse ausgestattet.

"Die Neue Klasse ist eine riesige Investition", sagt Weber, der die technische Entwicklung der Plattform geleitet hat. Während das Unternehmen die Kosten für die Neue Klasse nicht aufschlüsseln wollte, stiegen die gesamten Forschungs- und Entwicklungskosten im vergangenen Jahr um 14 Prozent auf 7,54 Milliarden Euro und im letzten Quartal um 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Kosten stünden vor allem im Zusammenhang mit der Neuen Klasse, neuen Modellen, der Elektrifizierung und Digitalisierung der Fahrzeugflotte sowie dem automatisierten Fahren, sagte ein Sprecher. Es wird erwartet, dass die Investitionen in diesem Jahr ihren Höhepunkt erreichen.

Die neue Elektrofahrzeug-Architektur wird, vielleicht kontraintuitiv, auch konventionellen und Hybridautos zugute kommen. Das liegt daran, dass die Software, die hinter den weitreichenden digitalen Panorama-Windschutzscheiben und dem Freisprechen in emissionsfreien Fahrzeugen steckt, auch in benzinbetriebenen Fahrzeugen eingesetzt wird.

"Warum ist die Automobilbranche ein interessantes Feld? Weil es nicht eine einzelne Technologie ist, die interessant ist", sagte Weber. "Es geht darum, wie die verschiedenen Technologien zusammenkommen und neue Produktgenerationen schaffen."

