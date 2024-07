Die Nikola Corp. (NASDAQ:NKLA) bestätigte kürzlich den positiven Trend in der Entwicklung und Auslieferung ihrer Wasserstoff-Brennstoffzellen-LKW. Mit insgesamt 72 ausgelieferten Einheiten übertraf das Unternehmen im zweiten Quartal nicht nur die eigenen Zielvorgaben von 50 bis 60 LKWs sondern auch die Erwartungen der Analysten. Dies spiegelt sich in einer Beibehaltung des Outperform-Ratings wider, obwohl das Kursziel drastisch von $60 auf $14 reduziert wurde, was auf aktuelle Marktkonditionen und Leistung der Firma zurückzuführen ist. Im Vergleich zum Vorquartal entspricht dies einem beachtlichen Anstieg um 80%. Die Auslieferungen der ersten beiden Quartale zusammen weisen auf eine solide Basis für die angestrebten 300 bis 350 Einheiten für das Gesamtjahr hin. Trotz eines herausfordernden Jahres 2023, bedingt durch einen Rückruf ihrer batteriebetriebenen Fahrzeuge, konnte das Unternehmen [...]

Hier weiterlesen