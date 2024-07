Consolar liefert für das Neubau-Projekt am Osthafen etwa 1300 Quadratmeter seiner "Solink"-Kollektoren, die neben Strom auch Wärme produzieren. Neben Wärmepumpen zum Heizen und Kühlen wird auch ein Eisspeicher in einem 100 Meter langen, stillgelegten Bahntunnel entstehen. Am Berliner Osthafen entsteht derzeit ein siebengeschossiges Bürogebäude. Auf dem Dach entsteht dabei eine der größten PVT-Anlage Deutschlands, wie Consolar Solare Energiesysteme mitteilte. Das Unternehmen liefert etwa 1300 Quadratmeter seiner "Solink"-Kollektoren für das Projekt. Bei PVT werden Photovoltaik (PV) und Solarthermie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...