Berlin - Die Deutschen blicken bei der Fußball-Europameisterschaft mehrheitlich optimistisch dem Viertelfinale der eigenen Nationalmannschaft gegen Spanien an diesem Freitag entgegen. Das hat eine Umfrage von Infratest unter 1.294 Wahlberechtigten für den Deutschlandtrend der ARD von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.



54 Prozent rechnen mit einem Weiterkommen. Jeder Dritte (33 Prozent) geht dagegen davon aus, dass die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinale ausscheidet.



Ein Fünftel der Deutschen (21 Prozent) glaubt, dass für die Nationalmannschaft im Halbfinale Endstation sein wird. Jeder dritte Deutsche (33 Prozent) traut der Nationalmannschaft den Finaleinzug zu; 18 Prozent glauben gar an einen deutschen EM-Titel.



Anstoß im Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien ist an diesem Freitag um 18 Uhr.