Rheinmetall Aktie: Volle Auftragsbücher und TOP 3 Wert im DAX! Aktienbewertung weiterhin attraktiv?

Rheinmetall AG ist ein führendes deutsches Unternehmen, das vor allem für seine Aktivitäten in den Bereichen Verteidigung und Automobilindustrie bekannt ist. Gegründet 1889, hat sich das Unternehmen im Laufe der Jahre zu einem globalen Akteur entwickelt, der eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen anbietet.

Ab der Gründung als Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik AG konzentrierte sich das Unternehmen direkt auf die Herstellung von Waffen und Munition. Gerade in den beiden Weltkriegen wurden dafür enorme Kapazitäten geschaffen, Standorte erweitert oder gar das Unternehmen unter Regierungsleitung gestellt. Im Video gehen wir auf diese Epochen aus historischer Sicht näher ein. Doch in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg diversifizierte das Unternehmen seine Aktivitäten und expandierte beispielsweise auch in die Automobilzuliefererindustrie. Heute ist Rheinmetall in diesen zwei Hauptgeschäftsbereichen tätig: Defence (Verteidigung) und Automotive (Automobil).

Die Aktie ist nach dem Aufstieg vom MDAX in den DAX dort einer der größten Gewinner im Jahr 2023 gewesen. Zeigt das Chartbild weiteres Potenzial auf und wie steht es um die Bewertung? Darauf gehen wir näher ein und nutzen das Charttool von Tradingview für einen umfassenden Blick.

