Marktexperte Lars Wißler spricht mit wO TV über die Bedeutung der jüngsten Kursgewinne und die vorsichtige Interpretation der Protokolle der letzten Federal-Reserve-Sitzung. Während die Arbeitsmarktdaten zunächst schwächer ausfielen als erwartet, steigen die Hoffnungen auf eine bevorstehende Zinssenkung, welche die Märkte stützen könnte. Die Daten zeigen eine 66-prozentige-Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September, eine Entwicklung, die die Kurse zuletzt angetrieben hat. Trotz eines starken ersten Halbjahrs warnt Wißler vor erhöhter Volatilität und möglichen Rückschlägen in den kommenden Monaten. Insbesondere das Thema der US-Präsidentschaftswahl und die wirtschaftlichen Unsicherheiten rücken dabei in den Fokus. Im Bereich der Technologieaktien verdeutlicht Wissler am Beispiel von Nvidia, Microsoft und Apple, wie Kursentwicklungen und Unternehmensbewertungen oft von Erwartungen an zukünftige Entwicklungen getrieben werden. Besonders Nvidia stehe unter Zugzwang, nicht nur die Gewinne, sondern auch die Umsätze zu steigern, um die gestiegenen Bewertungen zu rechtfertigen. Die komplette Analyse jetzt im Video ansehen!