Laut den Experten von Goldman Sachs könnten ausgerechnet die Highflyer an der Börse (Nvidia, Meta & Co.) bald unter Druck geraten. Doch was soll eine solche Bewegung auslösen, nachdem die Papiere lange Zeit nur gestiegen sind? Und welche Auswirkungen könnte das auf den Gesamtmarkt haben? Seit Jahresanfang sind die Aktien von Nvidia, Meta, Microsoft & Co. enorm stark gelaufen und haben die Märkte nach oben getrieben. Laut Ansicht von Goldman Sachs ...

