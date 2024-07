Schwache Arbeitsmarktdaten in den USA befeuern neue Zinshoffnungen, was zu guter Stimmung an den Märkten führt. Besonders stark scheinen davon Aktien profitieren zu können, die ohnehin schon auf hohem Niveau notieren. Die "Magnificent Seven" konnten am Mittwoch zum Teil neue Kursrekorde erreichen.Selbst die Aktie von Tesla (US88160R1014) scheint sich aus ihrem Trott befreien zu können, nachdem das Unternehmen nicht unbedingt sensationelle, aber doch ordentliche Absatzzahlen für das zweite Quartal verkünden konnte. Trotz eines erneuten ...

