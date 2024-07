In dem Jahr 2023 hat Mexiko Spanien als weltweit größten Wassermelonenexporteur nach Menge überholt, nachdem Spanien Mexiko 2017 von dieser Position verdrängt hatte, so eine Analyse von Hortoinfo.es. Bildquelle: Pexels In Bezug auf den Wert behält Spanien jedoch seinen ersten Platz, da es seine Wassermelonen zu einem höheren Preis exportieren kann als Mexiko,...

Den vollständigen Artikel lesen ...