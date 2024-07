Der Chemiekonzern Covestro und der britische Energieriese BP arbeiten in Spanien an der Dekarbonisierung der dortigen Fabriken des Kunststoffspezialisten. Zu diesem Zweck haben die beiden Unternehmen nun einen langfristigen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA) für erneuerbare Energie aus einem Solarpark in Spanien unterzeichnet.Wie Covestro auf seiner Homepage mitteilte, hat der Vertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Covestro kann dadurch den Anteil erneuerbarer Energien am gesamten ...

