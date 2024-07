Varta Aktie deutlich unter 10,00 EUR - es kommt einem wie Ewigkeiten vor, als die Aktie über 160,00 EUR handelte. Im Umfeld der Gamestopp-Revolution am Kapitalmarkt sprangen auch Evotec und Varta auf zuvor nicht gesehene Höhen. Und dann ging es abwärts - auch operativ. Nachdem die Ellwanger am 21. Juni die sowieso schon schwache, bereits kräftig reduzierte Prognose für 2024 nochmals reduzieren mussten, nahm die Unsicherheit am Markt noch zu. Bekannt und eingepreist war bisher, dass die einstmals hochprofitablen Mini-Lithium-Ionen-Zellen sich extremen Konkurrenz- und Preisdruck ausgesetzt und volatiler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...