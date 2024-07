Luzern - Emmi versüsst sich Dessert-Geschäft mit einem Zukauf in Frankreich. Die Milchverarbeiterin will die auf Premium-Patisserie spezialisierte Mademoiselle Desserts Gruppe übernehmen. Finanziert werden soll der Deal über Fremdkapital sowie aus überschüssigen liquiden Mitteln. Dafür sei Emmi eine Put-Optionsvereinbarung eingegangen, hiess es in einer Mitteilung vom Freitag. Mademoiselle Desserts beschäftigt 2000 Mitarbeitende und erzielte 2023 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...