Die Tesla-Aktie hat einen Lauf. Nach den guten Auslieferungszahlen am Dienstag machte das Papier nach 9,9 Prozent am Mittwoch noch einmal 6,5 Prozent am Donnerstag gut. Schlusskurs: 246,37 Dollar. Für Analyst Dan Ives von Wedbush ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.Tesla lieferte im zweiten Quartal 443.956 Fahrzeuge aus. Fünf Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt mit einem etwas deutlicheren Minus gerechnet. Im Schnitt wurden 441.374 Fahrzeuge erwartet.Die ...

