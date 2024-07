Tesla darf seine Fabrik in Grünheide ausbauen. Die Landesbehörden haben einem entsprechenden Antrag des Unternehmens stattgegeben. Bei dem nun genehmigten Ausbau handelt es sich um Bauarbeiten auf dem bestehenden Gelände - nicht zu verwechseln mit einem extern geplanten Güterbahnhof, der zuletzt für Unruhe in Grünheide sorgte. Tesla will die Produktionskapazität in Grünheide mit dem Ausbau seines Werks von 500.000 auf eine Million Fahrzeuge pro Jahr ...

