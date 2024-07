Der Anlagenbauer und Zulieferer für die Halbleiterindustrie Aixtron hat am Donnerstag vorläufige Quartalszahlen präsentiert. Die verleihen der Aktie Flügel.MDAX-Wert Aixtron ist in diesem Jahr eine bislang nur bescheidene Performance gelungen. Mit einem Minus von 51,2 Prozent rangiert der Zulieferer für die Halbleiterindustrie innerhalb seines Index auf dem drittletzten Platz. Nur Evotec und HelloFresh haben - Stand Donnerstagabend - noch schlechter performt. Am Freitag deutet sich allerdings ein Befreiungsschlag an. Die Aktie war im frühen Handel gefragt und kletterte zeitweise fast 20 Prozent. Grund hierfür sind die am späten Donnerstagabend vorgelegten, vorläufigen Quartalszahlen. Umsatz …