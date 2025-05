FRANKFURT (dpa-AFX) - Überzeugende Geschäftszahlen des KI-Giganten Nvidia und ein Rückschlag für die harsche Zollpolitik der US-Regierung haben am Donnerstag für weiterhin gute Stimmung am deutschen Aktienmarkt gesorgt.

Der Dax stieg am Vormittag um 0,79 Prozent auf 24.227,20 Punkte. Anders als vorbörslich erwartet, reichte es aber nicht für eine Bestmarke. Der Dax-Rekord bleibt damit bei den am Vortag erreichten knapp 24.326 Punkten. 2025 liegt der deutsche Leitindex weiterhin rund 22 Prozent im Plus.

Der Index der mittelgroßen Werte am deutschen Markt, der MDax, stieg am Feiertag Christi Himmelfahrt um 0,90 Prozent auf 30.924,06 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag rund ein Prozent im Plus.

Donald Trump bekommt bei seiner Zollpolitik Gegenwind: Ein US-Bundesgericht sprach dem US-Präsidenten die Befugnis ab, weitreichende Zölle unter Berufung auf ein Notstandsgesetz zu verhängen. Die betreffenden Zölle würden "aufgehoben und ihre Anwendung dauerhaft untersagt", hieß es in der Entscheidung des für internationalen Handel zuständigen Gerichts in New York.

Damit ist Trumps aggressive Handelspolitik, die die Finanzmärkte weltweit zwischenzeitlich erschüttert hatte und immer wieder für Unruhe sorgt, zumindest vorerst ausgebremst. Seine Regierung legte allerdings umgehend Berufung gegen die Entscheidung ein. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein Berufungsgericht die Zölle bis zu einer finalen Entscheidung wieder in Kraft setzt.

Aktien von Unternehmen, die auch wegen umfangreicher Produktion in asiatischen Ländern besonders im Fokus der Zollsorgen stehen, profitierten von der aktuellen Entwicklung. So gewannen etwa die Papiere der Sportmode-Hersteller Adidas und Puma jeweils rund drei Prozent.

Mit Blick auf Nvidia waren Anleger derweil jüngst durchaus nervös, denn die Geschäftszahlen des US-Techkonzerns haben große Bedeutung für die Marktstimmung - weit über den Sektor hinaus. Mit seinem rasanten Umsatzplus wischte Nvidia aber die Sorgen weg. "Der KI-König hat inmitten des Handelskriegs abgeliefert", schrieb Experte Stephen Innes von SPI Asset Management.

Neben Nvidia strahlten auch Geschäftszahlen des SAP -Branchenkollegen Salesforce - zumindest etwas - auf die Techbranchen aus. Salesforce blickt dank KI-Optimismus überraschend positiv auf das laufende Geschäftsjahr.

Die Aktien des Chipkonzerns Infineon führten den Dax mit einem Kursanstieg von 3,6 Prozent an; SAP legten mit einem halben Prozent in etwa marktkonform zu.

In der zweiten und dritten Börsenreihe waren Aktien wie die des Maschinenbauers für Chiphersteller, Aixtron, des Tech-Unternehmens Suss Microtec und des Halbleiter-Wafer-Herstellers Siltronic mit Kursanstiegen zwischen rund 4 und fast 7 Prozent gefragt.

Etwas unter Druck standen die 2025 bisher sehr starken Aktien von Heidelberg Materials mit minus 1,2 Prozent. Großaktionär Spohn Cement Beteiligungen verkaufte Kreisen zufolge 1,5 Millionen Aktien des Baustoffkonzerns. Der Preis habe bei 175 Euro je Anteilschein gelegen, berichtete die Nachrichtenagentur Blomberg am späten Mittwochabend unter Berufung auf ihr vorliegende Dokumente. Damit hält das Investmentvehikel des deutschen Unternehmers Ludwig Merckle noch einen Anteil von 27,6 Prozent./mis/jha/

US79466L3024, DE0006047004, DE0006231004, US67066G1040, DE0006969603, DE0007164600, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145, DE000WAF3001, DE000A1EWWW0, DE000A1K0235, DE000A0WMPJ6