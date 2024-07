DJ Nordea vor Prozess in Dänemark wegen Geldwäschekontrollen

Von Dominic Chopping

KOPENHAGEN (Dow Jones)--Der Nordea Bank steht ein Gerichtsverfahren wegen mangelnder Geldwäschekontrollen in Dänemark ins Haus. Das Kreditinstitut, das seinen Sitz in Helsinki hat, zeigte sich aber zuversichtlich, dass eine zuvor gebildete Rückstellung unabhängig vom Urteil ausreichen werde.

Die Behörden haben die dänische Nordea-Niederlassung schon vor fast einem Jahrzehnt einer Prüfung unterzogen. Dabei wurde untersucht, ob die Bank über ausreichende Kontrollen verfügt, um Geldwäsche festzustellen und zu bekämpfen. Die Finanzaufsicht mahnte bessere Prozesse an und verwies den Fall an die Staatsanwaltschaft. Die kündigte nun ein Gerichtsverfahren an.

Die Bank war davon ausgegangen, eine Strafe von 95 Millionen Euro zahlen zu müssen, wofür eine entsprechende Rückstellung gebildet wurde. "Nordea stimmt der rechtlichen Bewertung der Behörden nicht zu", so die Bank. Man habe aber ausreichend vorgesorgt.

July 05, 2024

