Das Finanzinstitut erwirbt über 446.000 eigene Anteile und schüttet 0,94 Euro je Aktie aus, während Analysten weiterhin Kurspotenzial bei dem nordischen Bankhaus sehen.

Die Nordea Bank Abp hat am 27. März 2025 den Erwerb von insgesamt 446.040 eigenen Aktien im Rahmen ihres laufenden Rückkaufprogramms bekannt gegeben. Der aktuelle Aktienkurs der nordischen Finanzinstitution liegt bei 12,06 Euro, was einem beachtlichen Plus von 13,39 Prozent seit Jahresbeginn entspricht. Bemerkenswert ist jedoch der Abstand von 8,60 Prozent zum 52-Wochen-Hoch von 13,20 Euro, das erst Anfang März erreicht wurde.

Die jüngsten Rückkäufe erfolgten an den Börsenplätzen Helsinki, Stockholm und Kopenhagen zu durchschnittlichen Kursen zwischen 12,18 und 12,20 Euro. Konkret wurden in Helsinki 222.916 Aktien, in Stockholm 191.914 Aktien und in Kopenhagen 31.210 Aktien erworben. Nach Abschluss dieser Transaktionen hält die Bank nun 3.918.041 Aktien für Kapitaloptimierungszwecke sowie weitere 10.300.012 Aktien für ihre Vergütungsprogramme.

Dividendenausschüttung und Aktionärsentscheidungen

Die Aktionäre der Nordea Bank Abp haben auf der Hauptversammlung am 20. März 2025 eine Dividende von 0,94 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2024 beschlossen. Der Ex-Dividenden-Tag wurde auf den 24. März 2025 festgelegt, während die Auszahlung der Dividende am 31. März 2025 oder kurz danach erfolgt. Diese Entscheidung unterstreicht die solide Finanzlage des Unternehmens, das trotz der jüngsten Kursschwäche von 5,15 Prozent im vergangenen Monat langfristig positiv tendiert, wie der Abstand von 8,58 Prozent zum 200-Tage-Durchschnitt zeigt.

Analysten bleiben optimistisch

Die Fachleute großer Investmenthäuser bewerten die Nordea-Aktie weiterhin positiv. Goldman Sachs bekräftigt seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 14,50 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial im Vergleich zum aktuellen Kurs signalisiert. Auch die UBS stuft die Aktie mit "Buy" ein, was das Vertrauen der Analysten in die zukünftige Entwicklung der Bank widerspiegelt.

Die aktuellen Maßnahmen der Nordea Bank, darunter das kontinuierliche Aktienrückkaufprogramm und die beschlossene Dividendenausschüttung, deuten auf eine konsistente Strategie zur Steigerung des Aktionärswerts hin. Während die Volatilität mit annualisierten 27,45 Prozent auf 30-Tage-Sicht erhöht ist, zeigt der RSI-Wert von 65,2 eine solide, aber noch nicht überkaufte Position des Wertpapiers an. Mit dem deutlichen Abstand zum 52-Wochen-Tief von 19,22 Prozent bei gleichzeitig positiver Analysten-Einschätzung bleibt die Bank in einem herausfordernden Marktumfeld gut positioniert.

