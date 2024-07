Im ersten Quartal waren es fast vier Gigawatt und im zweiten dann 3,155 Gigawatt, die genehmigt worden. Photovoltaik-Anlagen mit fast 3,65 Gigawatt befinden sich derzeit in der öffentlichen Informationsphase. von pv magazine Spanien Im zweiten Quartal haben in Spanien 46-Erneuerbaren-Projekte mit insgesamt 3526,5 Megawatt Leistung eine administrative Genehmigung erhalten. Dies geht aus einem Bericht der Beobachtungsstelle für erneuerbare Energien von Foro Sella hervor, der von Opina 360 mit Daten aus dem Staatsanzeiger erstellt wurde. Nach der Art der Energiequelle steht in diesem Quartal die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...