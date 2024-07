FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 74 (67) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CITIGROUP CUTS GSK PRICE TARGET TO 1900 (2120) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1300 (1380) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PEARSON TARGET TO 1052 (1050) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS CLOSE BROTHERS GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 610 PENCE - EXANE BNP RAISES LLOYDS TO 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 72 PENCE - GOLDMAN RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 1000 (910) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS BYTES TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 520 (560) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS SOFTCAT TO 'UNDERPERFORM' (BUY) - PRICE TARGET 1490 (1950) PENCE - JEFFERIES CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 25 (30) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 545 (550) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 410 (395) PENCE - 'OVERWEIGHT' - STIFEL CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 475 (480) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2700 (2750) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 2600 (2510) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 190 (160) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 2400 (2300) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 625 (580) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 550 (510) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 260 (170) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 124 (115) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 230 (220) PENCE - 'BUY'



- HSBC RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 925 (825) PENCE - 'BUY'



