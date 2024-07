Die PNE AG zieht weitere Onshore-Aufträge an Land: Danach war der Windparkprojektierer und EE-Spezialist bei der Ausschreibungsrunde für Windenergieanlagen an Land der Bundesnetzagentur im Mai erneut erfolgreich. Alle vier eingereichten Windparks erhielten den Zuschlag. Die Windenergieprojekte "Lütau", "Wulfsdorf", "Willerstedt" und "Kuhstedt III" haben die aktuelle Ausschreibung durchlaufen. In Schleswig-Holstein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...