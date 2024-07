© Foto: dpa | Sebastian Gollnow - picture alliance



Die Aktie von Solarausrüster SMA Solar liegt auf Erholungskurs und legt bereits den vierten Tag in Folge zu. Hat Konter der Bullen eine nachhaltige Chance?Mehr als halbiert hat sich Aktie von SMA Solar in diesem Jahr bereits. Ein großer Teil der Kursverluste geht dabei auf das Konto des Crashs, nachdem das Unternehmen infolge einer anhaltend schwachen Geschäftsentwicklung seine Jahresziele kassieren mussten. Erholung zeigt erste Fortschritte Seither sind die Käufer um eine Bodenbildung bemüht. Die war in den Tagen nach dem heftigen Einbruch von wenig Erfolg gekrönt, inzwischen macht sie aber Fortschritte und wurde dabei auch von Insider-Käufen unterstützt. Wie stehen die Chancen, dass aus …