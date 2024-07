DJ BBVA-Aktionäre genehmigen Kapitalerhöhung für Sabadell-Kauf

Von Elena Vardon

MADRID (Dow Jones)--Die spanische Bank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) hat eine wichtige Hürde für die feindliche Milliarden-Übernahme des kleineren Rivalen Banco de Sabadell genommen. Die Aktionäre der BBVA haben auf einer außerordentlichen Hauptversammlung einer Kapitalerhöhung im Volumen von 10,8 Milliarden Euro zur Finanzierung der Übernahme zugestimmt.

Die neuen 1,13 Milliarden Aktien will die BBVA an Sabadell-Aktionäre ausgeben. Die Bank hat sich im Mai direkt an die Sabadell-Aktionäre gewandt, nachdem das Board des Unternehmens ein Übernahmeangebot abgelehnt hatte.

In der Offerte von BBVA werden die Aktien von Sabadell - basierend auf dem Durchschnittskurs der vorherigen drei Monate - mit 2,12 Euro das Stück bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von 11,53 Milliarden Euro führt. Chairman Carlos Torres Vila hat das Angebot als nicht zu stoppen bezeichnet.

