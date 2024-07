In schwierigen Zeiten hatte er das Photovoltaik-Unternehmen aus Dresden übernommen. Am 1. Juli hat der Finanzvorstand Benjamin Frank kommissarisch die Geschäftsführung übernommen. Die Zeiten für Photovoltaik-Unternehmen in Deutschland, gerade wenn sie auch eine eigene Produktion betreiben, sind nicht einfach. Erst kürzlich hat Solarwatt das Auslaufen seiner Modulproduktion im August und seiner Batteriespeicher-Fertigung zum Jahresende verkündet. Am Freitag nun wurde die Auflösung des Vertrags mit dem bisherigen Geschäftsführer Detlef Neuhaus nach 14 Jahren bekannt gegeben. Neuhaus und der Verwaltungsrat ...

