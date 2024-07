Der Energiepark von EnBW soll in Summe eine Erzeugungsleistung von 72 MW haben. Während der Bau des Solarteils bereits startet, ist die Windenergie noch in der Genehmigungsplanung. In Gundelsheim, nördlich von Heilbronn, feierte der Energiekonzern EnBW am 5. Juli den Spatenstich für sein neues Projekt. In dem Energiepark will das Unternehmen Strom aus Wind- und Solar-Energie erzeugen und speichern.Die Photovoltaik-Anlage soll eine Leistung von 60,2 MW haben. Die Inbetriebnahme ist für das erste ...

